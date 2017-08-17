Кямаледдин Гейдаров назначен вице-президентом Всемирной федерации тхэквондо

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА) Кямаледдин Гейдаров в очередной раз назначен вице-президентом Всемирной федерации тхэквондо (ВФТ).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФТА, данный пост доверен ему президентом структуры Чунгвоном Чо.

Отметим, что выборы в руководящие структуры ВФТ проводятся структурой согласно установленным новым правилам.

Руководители избранных по континентам структур по тхэквондо напрямую назначаются на пост вице-президента ВФТ. А другие два вице-президента избираются президентом структуры.