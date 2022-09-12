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Кубок Синкфилда: Мамедъяров завершил турнир ничьей с Ароняном

Кубок Синкфилда: Мамедъяров завершил турнир ничьей с Ароняном В Сент-Луисе (США) завершается Кубок Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Индивидуальные
12 сентября 2022 г. 01:41
Кубок Синкфилда: Мамедъяров завершил турнир ничьей с Ароняном

В Сент-Луисе (США) завершается Кубок Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в заключительном туре Мамедъяров сыграл вничью с Левоном Ароняном (США).

В турнире, являющимся последним этапом серии «Grand Chess Tour», также выступают Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фирузджа (оба - Франция), Уэсли Со, Фабиано Каруана, Леньер Домингес, Левон Аронян, Ханс Ниеманн (все - США) и Ян Непомнящий (Россия). В соревновании играл и Магнус Карлсен (Норвегия), который после трех туров снялся с розыгрыша и его результаты проведенных партиях были аннулированы.

Report представляет результаты других встреч:

Со – Домингес 0,5:0,5

Вашье-Лаграв – Фирузджа 0,5:0,5.

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Версия на азербайджанском языке "Sinkfild Kuboku": Məmmədyarov Aronyanla heç-heçə oynayaraq turniri başa vurub

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