Кубок Синкфилда: Мамедъяров завершил турнир ничьей с Ароняном

В Сент-Луисе (США) завершается Кубок Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

В Сент-Луисе (США) завершается Кубок Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в заключительном туре Мамедъяров сыграл вничью с Левоном Ароняном (США).

В турнире, являющимся последним этапом серии «Grand Chess Tour», также выступают Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фирузджа (оба - Франция), Уэсли Со, Фабиано Каруана, Леньер Домингес, Левон Аронян, Ханс Ниеманн (все - США) и Ян Непомнящий (Россия). В соревновании играл и Магнус Карлсен (Норвегия), который после трех туров снялся с розыгрыша и его результаты проведенных партиях были аннулированы.

Report представляет результаты других встреч:

Со – Домингес 0,5:0,5

Вашье-Лаграв – Фирузджа 0,5:0,5.