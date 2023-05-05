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Кубок президента-2023: Азербайджанские гребцы завоевали еще 4 медали

Кубок президента-2023: Азербайджанские гребцы завоевали еще 4 медали Стартовал второй день международной регаты "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
5 мая 2023 г. 20:04
Кубок президента-2023: Азербайджанские гребцы завоевали еще 4 медали

Стартовал второй день международной регаты "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на проходящей в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире регате определились победители в заплывах на 500, 1500 и 2000 метров.

Во второй день соревнований представители Азербайджана завоевали в общей сложности 4 медали (1 серебряную, 3 бронзовые).

Гульнара Гамзаева заняла третье место в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров среди девушек 2005-2008 г.р.

Среди юношей 2005-2006 г.р. Эльмир Мамедов занял второе место в соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках. В этой возрастной категории Рамиль Мустафаев и Руфат Рагимов завоевали бронзовую медаль в гребле на каноэ-двойке в заплыве на дистанции 500 метров.

Нурлан Пашаев был удостоен третьего места на дистанции 2000 метров в академической гребле среди юношей 2005-2006 г.р.

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Версия на азербайджанском языке "Prezident Kuboku-2023": Azərbaycan avarçəkənləri daha 4 medal qazanıblar

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