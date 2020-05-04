Кубок наций: Определился первый соперник команды Теймура Раджабова

Сегодня состоялась жеребьевка онлайн-турнира Кубка наций по шахматам.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), по результатам жеребьевки определились пары, которым предстоит встреча в первом туре онлайн-турнира.

На первом этапе сборная, где также играет азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, встретится с китайской командой.

В команде, капитаном которой является президент FIDE Аркадий Дворкович, наряду с Т.Раджабовым, также представлены Алиреза Фирузджа (Иран), Бассем Амин (Египет) и Мария Музычук (Украина).

В резервном составе представлены Хорхе Кори (Перу) и Динара Садуакасова (Казахстан).

Отметим, что соревнования с участием 6 команд и призовым фондом в 180 000 долларов США будут проходить в два этапа. Первый этап состоится 5-9 мая. Затем две сильнейшие команды встретятся 10 мая в Суперфинале.