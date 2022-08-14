Кубок наций: В финал прошли 5 азербайджанских боксеров

В сербском Врбасе завершился полуфинальный этап Кубка наций среди боксеров-юниоров.
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Билал Назаров, выступавший в весовой категории до 46 кг, в полуфинале победил Максимилиана Плачетку (Чехия) со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). В финале Назаров встретится со своим товарищем по команде Фаигом Моллаевым. В полуфинале Моллаев выиграл у Николаса Бонка (Румыния) - 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).
В весовой категории 50 кг Таги Насибов победил итальянца Франческо Крусилью со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 29:28). В финале он встретится с Даниэлем Ирофте (Румыния).
На пути к финалу Махаммадали Аширалиев, выступающий в категории 54 кг, одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:26, 30:25) над Лукасом Кучерой (Чехия). Боксер попробует свои силы против Айдара Кадырхана (Казахстан) за чемпионство.
В 57 кг Махаммадали Гасымзаде также продолжил успех товарищей по команде. Одолевший Викторио Илиева (Болгария) со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) спортсмен встретится в решающем матче с Аруном Тудороиу (Румыния).