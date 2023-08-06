Кубок мира: Три азербайджанских шахматиста сыграют тай-брейк

Состоялись ответные матчи III этапа проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

Состоялись ответные матчи III этапа проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

Как передает Report , Теймур Раджабов сыграл вничью с представителем Испании Хайме Сантосом. Поскольку в первом матче также была зафиксирована ничья, стороны определят победителя на тай-брейке.

Такой же результат был зафиксирован в ходе партии между Ниджатом Абасовым с Анишем Гири из Нидерландов. Как и в первой игре, второе противостояние завершилось вничью. Обладатель путёвки в следующий раунд определится 7 августа на тай-брейке.

Выступая под флагом FIDE Ян Непомнящий сыграл вничью с Рауфом Мамедовым во второй встрече. Шахматисты встретятся на тай-брейке.

Чемпион мира в возрасте до 20 лет Абдулла Гадимбейли прекратил борьбу на турнире после поражения от американского шахматиста Рэя Робсона. Матч между Гадиром Гусейновым и Леньером Домингесом завершился вничью. Американский шахматист, выигравший первый матч, вышел в следующий раунд.

Самая продолжительная партия дня была сыграна между чемпионкой мира из Китая Юй Вэньцзюнь и азербайджанской шахматисткой Ульвией Фаталиевой. Несмотря на то, что в середине партии, длившейся более 6 часов, У.Фаталиева добилась преимущества, ей не удалось сохранить его, в итоге победу одержала китайская шахматистка.