О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок мира: Три азербайджанских борца поборются за бронзовые медали

Кубок мира: Три азербайджанских борца поборются за бронзовые медали На индивидуальном Кубке мира в столице Сербии Белграде еще 2 борца вольного стиля из Азербайджана завоевали право побороться за бронзовые медали.
Индивидуальные
17 декабря 2020 г. 15:24
Кубок мира: Три азербайджанских борца поборются за бронзовые медали

На индивидуальном Кубке мира в столице Сербии Белграде еще 2 борца вольного стиля из Азербайджана завоевали право побороться за бронзовые медали.

Как сообщает Report, Гитиномагомед Гаджиев (70 кг) и Джамаладдин Магомедов (125 кг) смогли выйти победителями из утешительных встреч. Гаджиев победил румына Георге Букура со счетом 8:0, а Магомедов - аргентинца Катриэля Мюриела со счетом 10:0. В матче за бронзовую медаль они сразятся с кыргызстанцами Исламбеком Орозбековым и Аяалом Лазаревым.

На прошлой неделе стало известно, что Гаджимурад Магомедсаидов (92 кг) также будет бороться за бронзовую медаль. Он встретится с турецким борцом Эрханом Яйладжы.

Все 3 встречи пройдут сегодня.

Ранее из греко-римских борцов Исламбек Дадов (67 кг) завоевал серебро, Эльданиз Азизли (55 кг) и Бека Канделаки (130 кг) - бронзу, среди женщин бронзу завоевала Элис Манолова (65 кг).

Индивидуальный Кубок мира завершится 18 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Üç sərbəst güləşçimiz bürünc medal görüşünə vəsiqə qazandı

Новости партнеров

Самое важное

Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
17 декабря 2020 г. 12:07
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
17 декабря 2020 г. 11:40
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
17 декабря 2020 г. 11:21
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
16 декабря 2020 г. 19:15
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
16 декабря 2020 г. 15:43
Освобожденное от оккупации село Беюк Таглар Ходжавендского района
Освобожденное от оккупации село Беюк Таглар Ходжавендского района
16 декабря 2020 г. 14:15
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
16 декабря 2020 г. 13:37
Видеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
ВидеоВидеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
16 декабря 2020 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi