Кубок мира: Три азербайджанских борца поборются за бронзовые медали

На индивидуальном Кубке мира в столице Сербии Белграде еще 2 борца вольного стиля из Азербайджана завоевали право побороться за бронзовые медали.

На индивидуальном Кубке мира в столице Сербии Белграде еще 2 борца вольного стиля из Азербайджана завоевали право побороться за бронзовые медали.

Как сообщает Report, Гитиномагомед Гаджиев (70 кг) и Джамаладдин Магомедов (125 кг) смогли выйти победителями из утешительных встреч. Гаджиев победил румына Георге Букура со счетом 8:0, а Магомедов - аргентинца Катриэля Мюриела со счетом 10:0. В матче за бронзовую медаль они сразятся с кыргызстанцами Исламбеком Орозбековым и Аяалом Лазаревым.

На прошлой неделе стало известно, что Гаджимурад Магомедсаидов (92 кг) также будет бороться за бронзовую медаль. Он встретится с турецким борцом Эрханом Яйладжы.

Все 3 встречи пройдут сегодня.

Ранее из греко-римских борцов Исламбек Дадов (67 кг) завоевал серебро, Эльданиз Азизли (55 кг) и Бека Канделаки (130 кг) - бронзу, среди женщин бронзу завоевала Элис Манолова (65 кг).

Индивидуальный Кубок мира завершится 18 декабря.