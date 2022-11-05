Кубок мира: Представитель Азербайджана боролся, приняв обезболивающее

"Все бои сложны. У меня были травмы, проблемы".

"Все бои сложны. У меня были травмы, проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) после победы над венгром Золтаном Леваи со счетом 8:1 на Кубке мира в Баку.

Напомнив, что долгое время он не участвовал в соревнованиях, спортсмен заявил, что тренировался последние 3-4 дня, чтобы прийти в форму: "25 дней назад у меня сломалось ребро. Я боролся, приняв обезболивающее, но это все равно не помогло. Во время выполнения приемов я испытываю боль".