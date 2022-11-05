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Кубок мира: Представитель Азербайджана боролся, приняв обезболивающее

Кубок мира: Представитель Азербайджана боролся, приняв обезболивающее "Все бои сложны. У меня были травмы, проблемы".
Индивидуальные
5 ноября 2022 г. 20:23
Кубок мира: Представитель Азербайджана боролся, приняв обезболивающее

"Все бои сложны. У меня были травмы, проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) после победы над венгром Золтаном Леваи со счетом 8:1 на Кубке мира в Баку.

Напомнив, что долгое время он не участвовал в соревнованиях, спортсмен заявил, что тренировался последние 3-4 дня, чтобы прийти в форму: "25 дней назад у меня сломалось ребро. Я боролся, приняв обезболивающее, но это все равно не помогло. Во время выполнения приемов я испытываю боль".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Azərbaycan təmsilçisi ağrıkəsici ilə güləşib

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