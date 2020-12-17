Кубок мира: Гаджи Алиев вступает в борьбу

Сегодня последние пять борцов-вольников Азербайджана вступят в борьбу на проходящем в столице Сербии Белграде Индивидуальном кубке мира Как передает Report, 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) встретится в 1/8 финала с российским

Сегодня последние пять борцов-вольников Азербайджана вступят в борьбу на проходящем в столице Сербии Белграде Индивидуальном кубке мира.

Как передает Report, 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) встретится в 1/8 финала с российским чемпионом мира Гаджимурадом Рашидовым. Встреча этих соперников в 2019 году в Астане закончилась скандалом. Алиев утверждал, что его засудили и в знак недовольства судьями он показал им красную карту.

Ахмеднаби Гварзатилов (61) встретится с армянином, представляющим Францию Арменом Елояном. Рашид Юсифли (79 кг) в классификационной встрече выступит против турка Мухаммета Котаноглу, Абубакр Абакаров (86 кг) в 1/8 финала выступит против Ахмеда Магомаева из Болгарии, Шамиль Зубаиров (97 кг) – в ¼ финала против Сахмана Джабраилова от Молдовы.

Кроме того, сегодня за бронзу поборются Гаджимурал Магомедсаидов (92) против победителя пары Эрхан Яйлачы (Турция) / МИхай Палагиа (Румыния). Гитиномагомед Гаджиев (70 кг) в утешительной встрече выступит против Георги Букура (Румыния), Джамаледдин Магомедов (125 кг) против Катриэля Муриэля (Аргентина).

Ранее борец греко-римского стиля Исламбек Дадов (67 кг) завоевал серебро, Элданиз Азизли (55 кг) и Бека Канделаки (130 кг) – бронзу, Элис Манолова (65 кг) - бронзу.

Турнир завершится 18 декабря.