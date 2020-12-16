О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок мира: Четыре азербайджанских борца вступают в борьбу

Кубок мира: Четыре азербайджанских борца вступают в борьбу Другие 5 азербайджанских борцов начнут выступления 17 декабря
Индивидуальные
16 декабря 2020 г. 09:55
Кубок мира: Четыре азербайджанских борца вступают в борьбу

Сегодня азербайджанские вольноборцы вступят в борьбу на проходящем в столице Сербии, Белграде, Индивидуальном кубке мира.

Как передает Report, в первую очередь на татами выйдут четыре борца: Ислам Базарганов (57 кг) в 1/8 финала против украинца Андрея Яценко, Гитиномагомед Гаджиев (70 кг) против Мухаммеда Абдулкерима из Кувейта. Гаджимурад Мухамедсаидов (92 кг) на классификационном этапе выступит против серба Страхини Деспича, Джамаледдин Магомедов (125 кг) – против турка Октая Гюнтера.

Другие 5 азербайджанских борцов начнут выступления 17 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Azərbaycanın 4 sərbəst güləşçisi mübarizəyə başlayır

Новости партнеров

Самое важное

Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
15 декабря 2020 г. 00:26
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
14 декабря 2020 г. 18:11
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi