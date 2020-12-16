Кубок мира: Четыре азербайджанских борца вступают в борьбу

Другие 5 азербайджанских борцов начнут выступления 17 декабря

Сегодня азербайджанские вольноборцы вступят в борьбу на проходящем в столице Сербии, Белграде, Индивидуальном кубке мира.

Как передает Report, в первую очередь на татами выйдут четыре борца: Ислам Базарганов (57 кг) в 1/8 финала против украинца Андрея Яценко, Гитиномагомед Гаджиев (70 кг) против Мухаммеда Абдулкерима из Кувейта. Гаджимурад Мухамедсаидов (92 кг) на классификационном этапе выступит против серба Страхини Деспича, Джамаледдин Магомедов (125 кг) – против турка Октая Гюнтера.

Другие 5 азербайджанских борцов начнут выступления 17 декабря.