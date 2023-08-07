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Кубок мира: Блестящая победа Аббасова, Раджабов и Мамедов прекратили борьбу

Кубок мира: Блестящая победа Аббасова, Раджабов и Мамедов прекратили борьбу На Кубке мира по шахматам в Баку состоялись тай-брейки III этапа.
Индивидуальные
7 августа 2023 г. 21:00
Кубок мира: Блестящая победа Аббасова, Раджабов и Мамедов прекратили борьбу

На Кубке мира по шахматам в Баку состоялись тай-брейки III этапа.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана Теймур Раджабов сыграл с испанцем Хайме Сантосом.

Первая партия запомнилась удачной игрой соперника. Играя белыми фигурами, Раджабов проиграл. Во второй встрече стороны сыграли вничью. В итоге Сантос вышел в 1/16 финала. Раджабов же прекратил участие в соревнованиях.

Другого азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова также постигла участь товарища по команде. Он завершил турнир, проиграв обе партии Яну Непомнящему, который выступал от ФИДЕ.

А Ниджат Абасов, обыграв нидерландца Аниша Гири, обеспечил себе выход в следующий этап. Азербайджанский шахматист встретится в 1/16 финала с Петром Свидлером.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Kuboku: Abbasovdan parlaq qələbə, Rəcəbov və Məmmədov mübarizəni dayandırıb

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