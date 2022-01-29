Кубок мира: Азербайджанская фехтовальщица вышла в 1/8

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта вышла в 1/8 финала Кубка мира в болгарском городе Плодив.

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта вышла в 1/8 финала Кубка мира в болгарском городе Плодив.

Как сообщили Report в Федерации фехтования Азербайджана, лидер сборной, вступившая в борьбу с основного этапа в личном зачете саблисток, в первой встрече вывела из борьбы представительницу России Анастасию Шорокову (15:9) и немку Юлику Функе (15:11).

В борьбе за выход в "восьмерку" лучших Башта со счетом 15:9 одолела представительницу США Энн-Элизабет Стоун, которую победила на Летних олимпийских играх Токио-2020.

На пути в полуфинал Баште будет противостоять японка Мисаки Эмура.