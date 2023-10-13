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Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали

Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали Еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали на Кубке Европы, который проходит в черногорском городе Будва.
Индивидуальные
13 октября 2023 г. 10:09
Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали

Еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали на Кубке Европы, который проходит в черногорском городе Будва.

Как передает Report, вышедшие в полуфинал Тайфур Алиев (60 кг) и его брат Сархан Алиев (71 кг) обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Т.Алиев в четвертьфинале победил Аршака Товмасяна, представлявшего Россию, со счетом 4:3. На пути к финалу ему предстоит встретиться с трехкратным чемпионом мира из Франции Софьяном Умиа.

С.Алиев на этом этапе оказался сильнее Мирослава Капулера (Израиль). Решив судьбу поединка в первом раунде, боксер победил с полным преимуществом. В полуфинале он выступит против Дамиана Дуркайя из Польши.

Отметим, что ранее в полуфинал вышли 3 боксера сборной Азербайджана. Для выхода в финал Турал Сариев (48 кг) должен одолеть представителя России Артиша Сою, Малик Гасанов (63,5 кг) должен победить израильтянина Ахмата Штивина, а Миршариф Казимзадзе (75 кг) - российского боксера Джамбулата Биджамова (Россия).

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha iki boksçusu medalı təmin edib

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