Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали

Еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали на Кубке Европы, который проходит в черногорском городе Будва.

Еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали на Кубке Европы, который проходит в черногорском городе Будва.

Как передает Report, вышедшие в полуфинал Тайфур Алиев (60 кг) и его брат Сархан Алиев (71 кг) обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Т.Алиев в четвертьфинале победил Аршака Товмасяна, представлявшего Россию, со счетом 4:3. На пути к финалу ему предстоит встретиться с трехкратным чемпионом мира из Франции Софьяном Умиа.

С.Алиев на этом этапе оказался сильнее Мирослава Капулера (Израиль). Решив судьбу поединка в первом раунде, боксер победил с полным преимуществом. В полуфинале он выступит против Дамиана Дуркайя из Польши.

Отметим, что ранее в полуфинал вышли 3 боксера сборной Азербайджана. Для выхода в финал Турал Сариев (48 кг) должен одолеть представителя России Артиша Сою, Малик Гасанов (63,5 кг) должен победить израильтянина Ахмата Штивина, а Миршариф Казимзадзе (75 кг) - российского боксера Джамбулата Биджамова (Россия).