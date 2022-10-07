Кубок Европы: Азербайджанские команды одержали очередную победу

В австрийском Майрхофене (Австрия) продолжается Кубок европейских клубов по шахматам, где Азербайджан представлен двумя командами.

В австрийском Майрхофене (Австрия) продолжается Кубок европейских клубов по шахматам, где Азербайджан представлен двумя командами.

Как передает Report, во втором туре мужского турнира команда "Вугар Гашимов" победила "Моравска Славия" (Чехия), а в женском зачете "Одлар Юрду" израильскую "Хайфа-Нешер".

V тур

"Моравска Славия" (Чехия) – "Вугар Гашимов" – 2,5:3,5

Бартоломей Хеберла - Рауф Мамедов 0,5:0,5

Мартин Нугебауэр - Кирилл Шевченко 0,5:0,5

Томас Полак - Мисратдин Искендеров 0,5:0,5

Якуб Куса - Вугар Асадли 0,5:0,5

Якуб Рубалик - Ахмед Ахмедзаде 0,5:0,5

Яцим Немец - Хазар Бабазаде 0:1.

V тур

"Хайфа-Нешер" (Израиль) – "Одлар Юрду" - 0:4

Анастасия Рахмангулова - Гюнай Мамедзаде 0:1

Ронит Левитан - Ульвия Фаталиева 0:1

Нога Ориан - Гюльнар Мамедова 0:1

Алина Головчанская - Ханым Баладжаева 0:1.

Турнирная таблица: Памхаген (Австрия), Супербет (Румыния) – по 7 очков, 3. Одлар Юрду – 4.