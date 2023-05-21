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Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты стали первыми на обще-командном зачете

Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты стали первыми на обще-командном зачете В Источно-Сараево (Босния и Герцеговина) завершился Открытый Кубок Европы по дзюдо.
Индивидуальные
21 мая 2023 г. 23:25
Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты стали первыми на обще-командном зачете

В Источно-Сараево (Босния и Герцеговина) завершился Открытый Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает azerisport.com, во второй день соревнований Магеррам Имамвердиев (81 кг) выиграл у Матеуша Салиша (Польша), Ари Винклера (Израиль), Мо Ван Дума (Нидерланды) и Ботонда Тота (Венгрия), выйдя в финал. В решающей встрече он оказался сильнее Коэна Ван Виндена (Нидерланды), став победителем турнира.

Аслан Мирзоев (100 кг) огорчил Домагоя Марича (Босния), но в четвертьфинале уступил Киллиану Каппельмейеру (Германия). В утешительном блоке он выиграл у Луки Кунзабо (Румыния) и своего товарища по команде Руслана Насирли (100 кг), который до того прошел Галя Берталанича (Сербия), но потерпел поражение от Карла-Ричарда Фрея (Германия). В поединке за бронзу Мирзоев победил Николу Пжевалвича (Босния).

По итогам турнира наша команда заняла первое место: золото выиграли Руслан Пашаев (66 кг), Ибрагим Алиев (73 кг) и Магеррам Имамвердиев (81 кг), серебро на счету Тельмана Велиева (73 кг), а бронзовые медали в активе Кямрана Сулейманова (66 кг) и Аслана Мирзоева (100 кг).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdo üzrə Avropa Kubokunda medal əyarına görə 2-ci, kişilər arasında isə 1-ci yeri tutub

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