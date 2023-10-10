Кубок Европы: Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала

Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала на Кубке Европы в Будве (Черногория).

Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала на Кубке Европы в Будве (Черногория).

Как сообщает Report, во второй день соревнований, в котором принимают участие 156 спортсменов из 29 стран, Тайфур Алиев, Сархан Алиев и Малик Гасанов успешно преодолели 1/8 финала.

Tайфур Алиев (60 кг) одолел итальянца Джузеппе Канонико со счетом 5:0. Следующий бой призер Европейских игр проведет 12 октября против российского спортсмена Аршака Товмасяна.

Брат Тайфура Алиева Сархан Алиев (71 кг) одолел соперника Тони Джаса (IBAN) со счетом 5:0. 12 октября С.Алиев встретится с израильтянином Мирославом Капулером в 1/4 финала.

Малик Гасанов (63,5 кг) выбил из борьбы представителя Польши Бартумея Росковича - 5:0. Боксер 11 октября проведет бой против француза Люнеса Хамрау.