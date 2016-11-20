Крэйга Риди переизбрали на пост главы WADA на новый срок

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Британец Крэйг Риди переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA)/

Как передает Report, об этом сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA в шотландском городе Глазго. Риди переизбран на новый трехлетний срок.

"Крэйг Риди переизбран советом учредителей на второй срок в качестве президента WADA", — говорится в сообщении.