 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Крэйга Риди переизбрали на пост главы WADA на новый срок

    Риди переизбран на новый трехлетний срок

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Британец Крэйг Риди переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA)/

    Как передает Report, об этом сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

    Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA в шотландском городе Глазго. Риди переизбран на новый трехлетний срок.

    "Крэйг Риди переизбран советом учредителей на второй срок в качестве президента WADA", — говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi