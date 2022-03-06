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Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272 Американец Колби Ковингтон победил соотечественника Хорхе Масвидаля и стал претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории (до 77,6 кг).
Индивидуальные
6 марта 2022 г. 14:09
Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

Американец Колби Ковингтон победил соотечественника Хорхе Масвидаля и стал претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории (до 77,6 кг).

Как передает Report, турнир UFC 272 прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главный бой турнира завершился победой Ковингтона единогласным решением судей.

Чемпионским поясом в полусредней весовой категории владеет американец Камару Усман. Ковингтон дважды выходил на бой против Усмана и оба раза проиграл.

34-летний Ковингтон одержал 17-ю победу при трех поражениях. В активе 37-летнего Масвидаля 35 побед и шесть поражений.

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