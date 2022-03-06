Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

Американец Колби Ковингтон победил соотечественника Хорхе Масвидаля и стал претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории (до 77,6 кг).
Главный бой турнира завершился победой Ковингтона единогласным решением судей.
Чемпионским поясом в полусредней весовой категории владеет американец Камару Усман. Ковингтон дважды выходил на бой против Усмана и оба раза проиграл.
34-летний Ковингтон одержал 17-ю победу при трех поражениях. В активе 37-летнего Масвидаля 35 побед и шесть поражений.