Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Играх-2018

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Корейский журналист, который работал переводчиком в одной из японских вещательных компаний, был найден мертвым в олимпийской медиа-деревне в Пхёнчхане.

Как передает Report, об этом сообщает представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

По информации ТАСС, 55-летний погибший был найден в одной из комнат медиа-деревни, отведенных для проживания аккредитованных на Олимпийские игры – 2018 представителей СМИ.

Мужчину обнаружил сосед по комнате. Он попытался разбудить его, но оказалось, что тот мертв. На данный момент расследование причин смерти уже начала местная полиция. Знакомые погибшего утверждают, что незадолго до гибели он жаловался на боли в области сердца.