​Корейский лучник побил мировой рекорд в Рио-де-Жанейро

Баку. 5 Августа. REPORT.AZ/ Лучник из Южной Кореи Вуин Ким стал автором первого мирового рекорда Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, в квалификации Вуин Ким исполнил 72 выстрела и выбил 700 очков – 52 раза четырехкратный чемпион мира попадал в «десятку».

Предыдущий мировой и олимпийский рекорд принадлежал другому корейцу Им Тон Хюну, который на Играх в Лондоне выбил 699 очков.

«Я тренировался больше и усерднее, чем любой другой, и показал свой лучший результат на предварительном раунде. Но завтра будет еще более важный день. Сегодня праздновать я не буду – хочу сосредоточиться на завтрашнем дне», — цитирует новоиспеченного рекордсмена Inside the Games.

У мужчин соревнования по стрельбе из лука продолжатся восьмого августа. Имя олимпийского чемпиона будет известно в следующую пятницу, 12 августа.