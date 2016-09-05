Контракт с главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо будет продлен

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Будет продолжено сотрудничество с главным тренером национальной команды Азербайджана по дзюдо Петером Зайзенбахером.

Как передает Report, об этом в интервью журналистам заявил президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

По его словам точная дата заключения контракта пока неизвестна: "Скорее всего на этой неделе я встречусь с дзюдоистами, вернувшимися с Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. У нас состоится совещание под названием "Взгляд в будущее". На совещании наша команда совместно с тренерами определит цели для предстоящей в 2020 году олимпиады в Токио. Будут обсуждены наши шаги на последующие 4 года, бюджет и предстоящие работы".

Отметим, что на "Рио-2016" азербайджанскими дзюдоистами завоеваны 2 серебряные медали. Медали нашей стране принесли Рустам Оруджев (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг).