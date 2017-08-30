Конор Макгрегор отстранен от боев на два месяца

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Атлетическая комиссия штата Невада отстранила чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора от проведения боев до 26 октября 2017 года по медицинским показаниям, передает Report со ссылкой на РБК.

Также ирландцу до 10 октября запрещено проводить спарринги.

Напомним, что на прошлой неделе Макгрегор проиграл экс-чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мейвезеру в десяти раундах. Бой может стать самым кассовым в истории бокса - ожидается, что сборы составят до 600 млн долларов США.

Американец ради боя против представителя MMA временно возобновил карьеру, которую он завершил в 2015 году. Бой против Макгрегора стал для него последним, 50-м, на профессиональном ринге. Ни одного из этих поединков он не проиграл.