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    Комментатора отстранили от работы за сравнение теннисистки с гориллой

    ESPN: Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего теннисистку Винус Уильямс с гориллой. Как передает Report, об этом  сообщает The Independent.

    "Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира", — гласит заявление канала.

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