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Команда "Mercedes" выиграла Формулу-1

Команда "Mercedes" выиграла Формулу-1 Команда "Формулы 1" «Mercedes» седьмой раз подряд выиграла "Кубок конструкторов".
Индивидуальные
1 ноября 2020 г. 23:59
Команда Mercedes выиграла Формулу-1

Команда "Формулы-1" "Mercedes" седьмой раз подряд выиграла "Кубок конструкторов".

Как передает Report, и в очередной раз сделала это досрочно.

На тринадцатом этапе - Гран-при Эмилии-Романьи, который прошел в итальянской Имоле, пилоты коллектива из Брэкли сделали победный дубль. Льюис Хэмилтон финишировал первым, заработав ещё и очко за лучший круг, а Валттери Боттас стал вторым.

В итоге за четыре этапа до завершения сезона 2020 года "Mercedes" набрал 479 очков, более чем в два раза опередив своего ближайшего преследователя - команду "Red Bull", которая набрала 226 баллов и при любом раскладе не сможет догнать коллектив Тото Вольфа.

Отметим, что с началом гибридной эры, то есть с 2014 года, "Кубок конструкторов" выигрывала только команда Mercedes, которая установила новый рекорд "Формулы-1" по количеству побед в командном зачёте подряд. А ее пилот, шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон, выиграл в Имоле 93-ю гонку, что стало ещё одним новым рекордом в "Королевских гонках".

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Версия на азербайджанском языке "Mercedes" komandası "Formula 1"in qalibi oldu

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