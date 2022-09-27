Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге

Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после поединка.

Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после поединка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский телеканал RDS со ссылкой на пресс-службу медицинской клиники в Барранкилье.

В субботу Киньонес провел рейтинговый поединок весовой категории до 63,5 кг против венесуэльца Хосе Муньоса в Барранкилье. Поединок завершился в заключительном, восьмом раунде тяжелым нокаутом Киньонеса, которого унесли с ринга на носилках.

По сообщению медиков, боксер был прооперирован по поводу черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы на двое суток. Врачи оценивают прогнозы на жизнь спортсмена как неутешительные.

Кионьонесу 25 лет, в его послужном списке 10 побед (6 нокаутом), 1 поражение. Профессиональную карьеру он начал в 2018 году.