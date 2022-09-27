О нас

Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге

Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после поединка.
Индивидуальные
27 сентября 2022 г. 10:28
Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге

Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после поединка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский телеканал RDS со ссылкой на пресс-службу медицинской клиники в Барранкилье.

В субботу Киньонес провел рейтинговый поединок весовой категории до 63,5 кг против венесуэльца Хосе Муньоса в Барранкилье. Поединок завершился в заключительном, восьмом раунде тяжелым нокаутом Киньонеса, которого унесли с ринга на носилках.

По сообщению медиков, боксер был прооперирован по поводу черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы на двое суток. Врачи оценивают прогнозы на жизнь спортсмена как неутешительные.

Кионьонесу 25 лет, в его послужном списке 10 побед (6 нокаутом), 1 поражение. Профессиональную карьеру он начал в 2018 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyalı boksçu döyüşdən sonra komaya düşüb

Самое важное

Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi