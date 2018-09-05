Количество лицензий, завоеванных Азербайджаном на олимпиаду, достигло 17 - СПИСОК

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Количество лицензий, завоеванных Азербайджаном на III Летние юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе (Аргентина), достигло 17-ти.

Как сообщили Report в Национальном олимпийском комитете, лицензии приобретены по 9 видам спорта.

Пока в списке спортсменов, которые отправятся на олимпиаду, числятся: Фатима Алкеремова (все виды соревнований), Нинг Жинг и Ю Хинханг (настольный теннис), Миная Акперова (44 кг) и Джавад Агаев (63 кг) - таэквондо, Нурлан Сафаров (60 кг) и Ниджат Гасанов (69 кг) - бокс, Туран Байрамов (65 кг) и Шахана Назарова (43 кг) - вольная борьба, Елизавета Лузан и Самед Мамедли - гимнастика, Вусаля Керимова (44 кг) и Вугар Талыбов (66 кг) - дзюдо, Тамерхан Бабаев (85 кг) и Лала Рзазаде (58 кг) - тяжелая атлетика, а также атлеты Рустам Мамедов и Фахрийя Тагизаде.

Если сравнивать запрос Report от 31 мая, хотя количество спортсменов в представленном НОК списке возросло, произошли некоторые изменения. Дарья Фаршбафшахрияри (художественная гимнастика) была заменена Елизаветой Лузан. А пловчиху Алсу Байрамову исключили из списка.

Объясняя причину, в НОК заявили, что замена Фаршбафшахрияри является решением Федерации гимнастики Азербайджана.

А исключение из списка Алсу Байрамовой связано с предоставлением на Летних юношеских олимпийских играх одного места странам со слабыми показателями в плавании.

Отметим, что III Летние юношеские олимпийские игры будут организованы 6-18 октября.