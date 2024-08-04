Коцоев: Я практически не спал три дня от радости

После победы на Олимпиаде я практически не спал от радости три дня.
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"Я в эйфории. Уже третий день практически не могу спать от радости. Я очень рад, что смог привезти в Азербайджан золотую медаль", - сказал он.
Спортсмен также рассказал, что не ничего лучшего, чем подарить радость и улыбку людям, которые "молятся и переживают за тебя".
Напомним, что дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной вернулись на родину.