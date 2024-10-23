Клуб "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам

Клуб "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам, проходящем в сербском городе Врнячка-Бане.

Клуб "Вугар Гашимов" одержал очередную победу в Кубке Европы по шахматам в сербском городе Врнячка-Бане.

Как передает Report , азербайджанские шахматисты вырвали победу в IV туре у швейцарского клуба "Риксен" со счетом 4:2.

В предыдущих трех турах клуб "Вугар Гашимов" одолел норвежскую команду SOSS (5,5:0,5) и шведский клуб Lunds (3,5:2,5), но проиграл румынскому Super Chess со счетом 1:5.

Отметим, что в Кубке Европы, в котором участвуют в общей сложности 84 клуба, будет сыграно 7 туров. Из азербайджанских шахматистов Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Ниджат Абасов выступают за турецкий клуб Bayegan Pendik Chess, Гюнай Мамедзаде и Гёвхар Бейдуллаева - за сербский Sirmium Sremska Mitrovitsa, а Ульвия Фаталиева - за румынский Super Chess.