Клой Таргет-Адамс: Баку также получил большую пользу от "Формулы-1"

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "На данный момент мировое Гран-при "Формулы-1" охватывает 503 млн болельщиков".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Центре Гейдара Алиева конференции на тему "Польза стране от проведения крупномасштабных спортивных соревнований" заявил гендиректор по организационным и деловым связям компании "Formula One Management" Клой Таргет-Адамс.

По его словам, хотя в Европе очень много болельщиков, компания планирует проникнуть и на другие континенты: "Постепенно число болельщиков растет. Для страны, где проводятся гонки, это является прекрасной возможностью представить себя. Баку также получил большую пользу от "Формулы-1". Приехавшие на соревнования люди посещают и другие места. В течение трех дней, наряду с соревнованиями, они также знакомятся и с местной культурой".