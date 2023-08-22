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Китайский стрелок побил мировой рекорд в Баку

Китайский стрелок побил мировой рекорд в Баку Китаец Ли Йехонг завоевал золотую медаль на чемпионате мира по стрельбе в Баку, побив мировой рекорд.
Индивидуальные
22 августа 2023 г. 17:45
Китайский стрелок побил мировой рекорд в Баку

Китаец Ли Юехонг завоевал золотую медаль на чемпионате мира по стрельбе в Баку, побив мировой рекорд.

Как сообщает Report, в скорострельной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин китайский спортсмен точно выполнил 39 из 40 выстрелов.

Серебряную медаль завоевал стрелок из Франции Клемент Бессаг, который отметился 30-ю точными выстрелами. Бронзовую медаль завоевал Флориан Петер, представлявший Германию, с 24 точными выстрелами.

В командных соревнованиях первое место занял Китай, второе - Германия, третье - Корея.

Члены команд Китая, Эстонии, Японии, Украины, вышедшие в финал этого соревнования, получили лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие около 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.

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Версия на английском языке ISSF World Championships 2023 Baku: Chinese olympic athlete wins with world record
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