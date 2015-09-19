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    ​Китайцы превзошли себя, показав "космический" пинг-понг - ВИДЕО

    Спортсмены показали, как нужно играть в пинг-понг

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Спортсмены из китайской профессиональной лиги показали, как нужно играть в пинг-понг.

    Как передает Report, на этот раз мастера превзошли самих себя, устроив, по словам спортивного комментатора, "космический" розыгрыш очка с несколькими невероятными "спасениями".

    В результате, как то и должно было произойти, один из виртуозов все же уступил. Однако он, как и его соперник, надолго запомнится присутствующей на игре публике, а также многочисленным интернет-пользователям.

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