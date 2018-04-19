Кирсан Илюмжинов: Шахрияру Мамедъярову не хватило ярости - ИНТЕРВЬЮ

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Шамкир. 19 апреля. REPORT.AZ/ Присутствующий на церемонии открытия международного шахматного турнира Shamkir Chess, посвященного памяти Вугара Гашимова, президент FİDE Кирсан Илюмжинов ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает западное бюро Report, в первую очередь российский функционер поделился впечатлениями о соревновании…

- Я приезжаю сюда уже в четвертый раз. Мы открыли проходящий в пятый раз турнир памяти Вугара Гашимова. За традиционную организацию шахматных турниров в первую очередь выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Шамкир знают не только в Азербайджане, но и во всех странах мира. В стране активно развиваются шахматные программы. Каждый раз, приезжая сюда, мы видим, что всемирно известные гроссмейстеры считают для себя честью участвовать в Shamkir Chess. Я надеюсь на победу сильнейшего. Среди участников есть очень сильные. Магнус Карлсен, Сергей Карякин, Веселин Топалов, одним словом, все сильные. Из 10 участников каждый может претендовать на победу. Как президент FİDE я желаю всем удачи. Я желаю им играть до конца и поменьше ничей.

- Вы вновь выдвинули кандидатуру на пост президента FİDE. Как оцениваете свои шансы?

- Выборы состоятся в конце сентября в грузинском городе Батуми. На выборах 4-летней давности в норвежском городе Тромсе я одержал победу на выборах и обошел чемпиона мира Гарри Каспарова. На выборах 110 стран проголосовали за меня, а 61 – за него. Я уже 23 года являюсь президентом FİDE. Впервые меня избрали на этот пост 24 ноября 1995 года в столице Франции, Париже. Потом я 6 раз подряд переизбирался. Почему я вновь претендую на этот пост? Потому что я поставил перед собой цель, до 2020 я должен научить играть в шахматы 1 миллиард человек. Сейчас играть умеют 600 млн человек. Я думаю, что мы доведем эту цифру до 1 миллиарда. 1 миллиард шахматистов означает 1 миллиард умных людей. За год я посещаю десятки стран. Везде в школах мы внедряем шахматную программу. Цель в том, чтобы шахматы проникли в каждую школу, каждую семью.

- Чего не хватило Шахрияру Мамедъярову для победы на турнире Претендентов?

- Не хватило немного агрессии, немного ярости. Победитель всегда должен жестко нацеливаться на победу и идти к цели, несмотря ни на кого. Шахрияр очень талантливый шахматист, у него большой потенциал. Я надеюсь, как говорится, что здесь ему помогут родные стены.