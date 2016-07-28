Кенийский тренер: Условия, созданные на чемпионате мира в Баку, были куда лучше, чем на Олимпиаде в Рио

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Условия проживания национальных команд, прибывших в Рио-де-Жанейро для участия на Олимпийских играх, оставляют желать лучшего. Об этом Report заявил тренер сборной Кении по боксу Дейв Мунуе (Dave Munuhe).

Так, по его словам, в Олимпийской деревне отсутствует горячая вода, также недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями служба уборки комнат. При этом, Д.Мунуе отметил наличие хорошего питания для спортсменов.

Напомнив о своем визите в Баку в апреле 2010 года для участия на Чемпионате мира по боксу среди юниоров, Д.Мунуе сказал, что условия, созданные в столице Азербайджана, были куда лучше условий, созданных в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что до этого олимпийские сборные Франции, США, Беларуси и ряда других стран также жаловались на условия проживания, а Олимпийский комитет Австралии принял решение расселить своих спортсменов по отелям.

XXXI летние Олимпийские игры стартуют в Рио-де-Жанейро 5 августа.