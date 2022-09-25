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Кенийский бегун Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

Кенийский бегун Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне Представитель Кении Элиуд Кипчоге занял первое место на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд.
Индивидуальные
25 сентября 2022 г. 17:44
Кенийский бегун Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

Представитель Кении Элиуд Кипчоге занял первое место на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Кипчоге обновил мировой рекорд, который принадлежал ему же и был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году.

Тогда он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Второе место занял кениец Марк Корир (2:05.58), третьим финишировал представитель Эфиопии Таду Абате (2:06.28).

Напомним, что Кипчоге 37 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне, серебряным призером Олимпиады 2008 года и бронзовым призером Олимпиады 2004 года в беге на 5 000 метров. В активе кенийца золото чемпионата мира 2003 года и серебро мирового первенства 2007 года.

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