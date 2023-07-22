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Кенийская легкоатлетка побила мировой рекорд в беге на милю

Кенийская легкоатлетка побила мировой рекорд в беге на милю Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на милю (1 609 м) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.
Индивидуальные
22 июля 2023 г. 06:27
Кенийская легкоатлетка побила мировой рекорд в беге на милю

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на милю (1 609 м) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.

Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 7,64 секунды. Прежний рекорд принадлежал Сифан Хассан из Нидерландов, которая в 2019 году показала результат 4 минуты 12,33 секунды.

Кипьегон установила третий мировой рекорд нынешним летом. 2 июня спортсменка стала обладательницей лучшего достижения в беге на 1 500 метров с результатом 3 минуты 49,11 секунды, а 9 июня - в беге на 5 000 метров (14 минут 5,20 секунды). Она превзошла результаты эфиопок Гензебе Дибабы (3.50,07) и Летесенбет Гидей (14.6,62) соответственно.

Легкоатлетке 29 лет. Она является двукратной чемпионкой мира (2017, 2022) и Олимпийских игр (2016, 2021) в беге на 1 500 метров. Еще два раза спортсменка завоевывала серебряные медали мировых первенств (2015, 2019) на этой же дистанции.

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Версия на азербайджанском языке Keniyalı yüngül atlet dünya rekordu qırıb

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