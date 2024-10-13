О нас

Кенийская бегунья Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне

Кенийская бегунья Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич стала победительницей Чикагского марафона и установила новый мировой рекорд.
Индивидуальные
13 октября 2024 г. 21:12
Кенийская бегунья Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич стала победительницей Чикагского марафона и установила новый мировой рекорд.

Как передает Report, спортсменка пробежала дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Эфиопии Тигист Ассефе (2 часа 11 минут 52 секунды), она установила его на Берлинском марафоне в 2023 году.

Второе место на Чикагском марафоне заняла эфиопка Сутуме Кебеде (отставание - 7 минут 36 секунд), третьей финишировала кенийка Ирин Чептаи (+7.56).

Чепнгетич 30 лет, она является чемпионкой мира 2019 года в марафоне. Ранее она побеждала на марафоне в Чикаго в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Азии в Актау
ФотоАзербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Азии в Актау
13 октября 2024 г. 21:20
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Абу-Даби
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Абу-Даби
13 октября 2024 г. 20:33
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема
13 октября 2024 г. 18:30
Азербайджанская бадминтонистка взяла золото международного турнира в Турции
Азербайджанская бадминтонистка взяла золото международного турнира в Турции
13 октября 2024 г. 14:06
Азербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль в Хорватии
Азербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль в Хорватии
13 октября 2024 г. 12:06
Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста
Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста
13 октября 2024 г. 11:30
Азербайджанская каратистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии
Азербайджанская каратистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии
13 октября 2024 г. 10:04
Азербайджанский дзюдоист взял золото в Открытом Кубке Азии
ФотоАзербайджанский дзюдоист взял золото в Открытом Кубке Азии
12 октября 2024 г. 21:20
Два азербайджанских боксера успешно стартовали на чемпионате Европы
Два азербайджанских боксера успешно стартовали на чемпионате Европы
12 октября 2024 г. 19:41
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема 
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" 
12 октября 2024 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi