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    Казахстан будет представлен на IV Играх исламской солидарности в четырех видах спорта

    35 спортсменов будут вести борьбу в соревнованиях по боксу, борьбе, дзюдо и тхэквондо

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Казахстан будет представлен в четырех видах спорта на IV Играх исламской солидарности в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, 35 спортсменов будут выступать в таких видах спорта, как бокс, борьба, дзюдо, тхэквондо.

    Всего казахстанская делегация будет состоять из 50 человек, из них 10 человек тренерского состава, а также глава делегации, представитель штаба, врачи и пресс-атташе.

    Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая. 

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