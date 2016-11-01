Катарский клуб сделал предложение Рафаэлю Агаеву

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Пятикратный азербайджанский чемпион мира по каратэ Рафаэль Агаев получил предложение работать в иностранном клубе.

Как сообщает Report, об этом заявил сам Рафаэль Агаев.

По его словам, предложение сделал катарский клуб "Аль-Ахли". Спортсмен рассмотрит данный вопрос в следующем месяце, так как у него контракт с клубом "Габала".

Помимо этого, после летних Олимпийских игр "Рио-2016" он получил предложение работать тренером в одном из зарубежных сборных, однако название страны он не обнародовал.