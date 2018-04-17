Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за мировую корону

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Российский гроссмейстер Сергей Карякин совместно с организаторами матча за мировую шахматную корону подарили актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру шахматы, аналогичные которым будут использоваться во время чемпионского матча.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующая запись размещена на странице в Instagram чемпионата мира по шахматам.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер был экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем.

"Мы видели, что Шварценеггер играет в шахматы во время восстановления от операции, и отправляем ему официальный набор чемпионского матча. Поправляйтесь скорее и приезжайте в Лондон, чтобы посетить матч", - говорится в комментарии к видео.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусем Карлсеном и Фабиано Каруаной из США пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне. Карякин проиграл Карлсену в предыдущем матче за мировую корону в 2016 году.