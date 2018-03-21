Каруана сыграл вничью с Дин Лижэнем и сохранил лидерство на турнире претендентов FIDE

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Американец Фабиано Каруана разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем и сохранил лидерство на турнире претендентов Международной федерации шахмат (FIDE) в Берлине.

Как передает Report, партия девятого тура, состоявшаяся во вторник, завершилась после 66-го хода Дин Лижэня, который играл черными фигурами.

После девяти раундов в активе Каруаны 6 очков. Далее шахматисты расположились в следующем порядке:

2. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 5,5 балла), 3. Александр Грищук (Россия, 5), 4-5. Дин Лижэнь, Сергей Карякин (Россия, оба - по 4,5). 6-8. Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия, все - по 3,5).

Турнир претендентов завершится 27 марта. Его победитель осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.