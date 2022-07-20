Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с российским шахматистом

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов.

Как сообщает Report, встреча была запланирована на начало 2023 года, однако представитель Норвегии принял решение не бороться за мировую шахматную корону в этот раз.

"Я поставил в известность свою команду, Международную федерацию шахмат и Яна, что не буду играть в предстоящем матче чемпионата мира по классическим шахматам. У меня не осталось мотивации для борьбы в еще одном Матче за мировую корону", заявил гроссмейстер заявил в видеоподкасте "Эффект Магнуса".

Также действующий обладатель короны отметил, что намерен продолжить свои выступления в шахматах, но уже не в рамках чемпионата мира.