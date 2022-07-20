О нас

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с российским шахматистом

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с российским шахматистом Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов.
Индивидуальные
20 июля 2022 г. 15:31
Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с российским шахматистом

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов.

Как сообщает Report, встреча была запланирована на начало 2023 года, однако представитель Норвегии принял решение не бороться за мировую шахматную корону в этот раз.

"Я поставил в известность свою команду, Международную федерацию шахмат и Яна, что не буду играть в предстоящем матче чемпионата мира по классическим шахматам. У меня не осталось мотивации для борьбы в еще одном Матче за мировую корону", заявил гроссмейстер заявил в видеоподкасте "Эффект Магнуса".

Также действующий обладатель короны отметил, что намерен продолжить свои выступления в шахматах, но уже не в рамках чемпионата мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Karlsen rusiyalı şahmatçı ilə görüşdən imtina edib

Самое важное

Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi