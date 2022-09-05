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Карлсен отказался от турнира, Мамедъярову присудили техническую победу

Карлсен отказался от турнира, Мамедъярову присудили техническую победу В Сент-Луисе (США) продолжается пятый, заключительный этап серии «Grand Chess Tour» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.
Индивидуальные
5 сентября 2022 г. 23:56
Карлсен отказался от турнира, Мамедъярову присудили техническую победу

В Сент-Луисе (США) продолжается пятый, заключительный этап серии "Grand Chess Tour" с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Report, в Кубке Рекса Синкфилда также принимают участие Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Фабиано Каруана, Уэсли Со, Левон Аронян, Ханс Ниеманн, Леньер Домингес (все - США) и Ян Непомнящий (Россия).

Незадолго перед началом старта партий четвертого тура Магнус Карлсен отказался играть на этом турнире. В итоге Шахрияру была присуждена победа.

На данный момент азербайджанский гроссмейстер занимает 4-ое место в турнирной таблице, имея в активе 2 очка.

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