О нас
Report Georgia
Аудио новости

Карлсен и Непомнящий в очередной раз сыграли вничью

Карлсен и Непомнящий в очередной раз сыграли вничью Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону.
Индивидуальные
1 декабря 2021 г. 20:18
Карлсен и Непомнящий в очередной раз сыграли вничью

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону.

Как сообщает Report, встреча проходит в Дубае.

После пяти партий счет равный - 2,5:2,5. Шестая партия состоится 3 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Победитель получит 1,2 миллиона евро, проигравший - 800 000 евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Karlsen və Nepomnyaşi növbəti dəfə heç-heçə ediblər

Другие новости из категории

В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года
В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года
1 декабря 2021 г. 16:57
В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года 
В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года 
1 декабря 2021 г. 15:34
Проживающий в США азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
ФотоПроживающий в США азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
30 ноября 2021 г. 23:41
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
29 ноября 2021 г. 17:35
Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса
Всемирная зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за коронавируса
29 ноября 2021 г. 17:26
Умер основатель команды Формулы-1 Уильямс Фрэнк Уильямс
Умер основатель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс
28 ноября 2021 г. 21:31
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23
Азербайджанская атлетка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Азербайджанская атлетка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
27 ноября 2021 г. 19:31
Азербайджанская атлетка завоевала бронзовую медаль по пауэрлифтингу
Азербайджанская атлетка завоевала бронзовую медаль по пауэрлифтингу
27 ноября 2021 г. 19:06
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi