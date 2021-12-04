О нас
Report Georgia
Аудио новости

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.
Индивидуальные
4 декабря 2021 г. 19:20
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит в Дубае.

После семи партий Карлсен ведет в счете - 4:3. Восьмая партия состоится 5 декабря, Карлсен будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры
Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры
4 декабря 2021 г. 15:15
Всемирный союз борьбы наградил Марию Стадник
Всемирный союз борьбы наградил Марию Стадник
4 декабря 2021 г. 10:23
Карлсен одержал победу в матче за титул чемпиона мира
Карлсен одержал победу в матче за титул чемпиона мира
4 декабря 2021 г. 00:44
Скончался бывший функционер, обвиняемый во взяточничестве
Скончался бывший функционер, обвиняемый во взяточничестве
3 декабря 2021 г. 13:41
Чингиз Гусейнзаде: Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта
Чингиз Гусейнзаде: Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта
2 декабря 2021 г. 17:52
Ирина Зарецкая: Хочу выиграть новые чемпионские титулы
Ирина Зарецкая: Хочу выиграть новые чемпионские титулы
2 декабря 2021 г. 16:29
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
Карлсен и Непомнящий в очередной раз сыграли вничью
Карлсен и Непомнящий в очередной раз сыграли вничью
1 декабря 2021 г. 20:18
В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года
В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года
1 декабря 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi