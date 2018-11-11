Карлсен и Каруана сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен разошёлся миром с американцем Фабиано Каруаной во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Report, Карлсен играл белыми фигурами, Каруана — чёрными. В первой партии было наоборот.

Первая партия также завершилась вничью. Счёт по итогам двух первых партий равный — 1:1. Третья партия матча за шахматную корону состоится в понедельник, 12 ноября.

Матч проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября. Соперники проведут 12 партий с классическим временным контролем. В случае ничьей в основное время состоится тай-брейк из четырёх партий с укороченным контролем времени. При равном счёте после тай-брейка будет сыграно 10 партий в блиц, а также одна партия в «армагеддон».