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Карабахские скакуны покоряют сердца британцев

Карабахские скакуны покоряют сердца британцев На Виндзорском Королевском конном шоу, традиционно организованном в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Азербайджан в очередной раз представили отряд наездников и танцевальный ансамбль.
Индивидуальные
16 мая 2022 г. 13:53
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев

На Виндзорском Королевском конном шоу, традиционно организованном в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Азербайджан в очередной раз представили отряд наездников и танцевальный ансамбль.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, особенно выделились их выступления в национальных костюмах.

Специально для этого мероприятия, посвященного 70-летию восшествия на престол королевы Елизаветы II, делегация подготовила шоу-композицию под названием "Страна Огней". Основу этой композиции, передающей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, составили карабахские скакуны, уже хорошо знакомые Виндзорской публике, а также изящные азербайджанские танцы и захватывающая национальная музыка.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, является заслуженный артист Ниджат Кязимов, хореографом - заслуженный артист Фарид Ибрагимов.

Шоу-композиция, состоящая из неповторимого звучания "Карабахского джанги", исполненного на национальных музыкальных инструментах тютек, зурна, балабан, зажигательных танцев танцевального ансамбля "Пограничник", выступления наездников ГПС на карабахских скакунах, необычных выступлений выдувателей огня, в прямом смысле слова очаровала зрителей Великобритании.

Во время 6-минутного шоу особое внимание привлекло то, что над головами наездников развевались государственные флаги Азербайджана и Великобритании.

Участники мероприятия встретили шоу-программу овациями, зрители стоя на ногах приветствовали представителей Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ atları britaniyalıların qəlbini fəth edir

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