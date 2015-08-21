​Капитан сборной России по гимнастике: Мне было бы приятно представлять Азербайджан

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Капитан мужской сборной России по гимнастике, чемпион Европы Эмин Гарибов дал интервью российскому информационному порталу «Москва-Баку».

Как передает Report, Эмин Гарибов в интервью признался, что родители воспитывали его в азербайджанских традициях, только вот говорить на родном языке он так и не научился.

По его словам, весь последний сезон он вынужден был пропустить из-за тяжелой травмы плеча. Сейчас он восстанавливается, мечтает об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

- Эмин, родители говорят с вами дома по-азербайджански?

- Нет, пока не получилось выучить язык своих предков. У меня с детства в Москве были русские друзья, в школе и на тренировках мы говорили только по-русски. Я дома почти не бывал, постоянно на тренировках, на сборах, хотя меня воспитывали по азербайджанским традициям. В нашей семье соблюдаются все обычаи, которые приняты на родине. Конечно, мне очень жаль и в глубине души даже неловко, что я не знаю родного языка.

- Некоторое время назад сразу несколько российских гимнастов перешли в сборную Азербайджана. Это, в частности, Анна Павлова и Юлия Иньшина, а также Константин Плужников. А вы, азербайджанец, остаетесь в России. По идее, вам должны были предложить в первую очередь!

- Мне предлагали, конечно, причем еще в 2008 году, семь лет назад. Естественно, Азербайджан хотел видеть в своей команде гимнаста – настоящего азербайджанца, а не легионера. Но, во-первых, я вырос в Москве, меня с четырех лет воспитывали мои тренеры, я морально не был готов все оборвать, уехать, после всего, что для меня сделали мои тренеры. Они сделали меня гимнастом мирового уровня, сколько в меня вложили сил и душевной энергии. Не буду скрывать, мне было бы приятно представлять Азербайджан, однако, все обдумав и взвесив, по причинам, о которых я уже сказал, решил остаться в Москве.

- Своих азербайджанских болельщиков вы знаете, общаетесь с ними?

- Прежде всего, это мои родственники. Они пристально следят за всеми моими выступлениями, горячо поддерживают. Но меня знают и маленькие гимнасты, которые только недавно начали заниматься. Я был там у них в школе, смотрел, как ребята тренируются, стараются. Они подходили ко мне вместе с родителями, говорили, что тоже следят за моими результатами, успехами. И писем я получаю достаточно много…

- Эмин, вы долго восстанавливались после сложной травмы. Как вы сейчас себя чувствуете?

- На сегодняшний день мое восстановление до конца еще не закончилось. Я нахожусь, так сказать, на завершающем этапе. Начинаю работать на снарядах, готовиться к Кубку России, который будет в сентябре. Только остаются еще некоторые проблемы, нужно подлечиться. Думаю, после Кубка России будет понятно, смогу ли я выступить на чемпионате мира, на что надеяться в будущем. Не могу ничего сейчас обещать. Лишний раз форсировать, торопить события опасно. Травма у меня была не такой уж и простой. Четыре операции. Я хотел бы подготовить себя на сто процентов, чтобы участвовать в чемпионате мира. А быстро это не дается, к сожалению.

- У вас плечо было травмировано?

- Оба плеча.

- Вы, наверное, сейчас работаете не на всех снарядах? И о кольцах думать еще явно рано?

- Кольца не мой профильный снаряд, у нас в команде есть кому выступать на кольцах. Я делаю упор на три своих снаряда – конь, брусья, перекладина… На этих снарядах плечо, можно сказать, основное. Допустим на перекладине: повороты на одной руке, перелеты – мне сейчас нужно быть очень осторожным.

- Вы так давно не выступали. Соскучились?

- Еще как! Таким долгим получилось лечение, нехватка привычного гимнастического экстрима чувствовалась остро.

- Во время таких затяжных пауз, связанных с травмами, многие сознательно не смотрят выступления своих соперников, чтобы лишний раз не заводиться.

- Да, есть такое. Я тоже стараюсь не смотреть, хотя иногда, конечно, все равно поглядываю. И Первые Европейские игры, и чемпионат мира прошлого года, который проходил в Китае, я смотрел. Интересно было, кто и что делает, как усложнил свои комбинации…Выступая на одной и той же арене, с одними и теми же конкурентами мы практически изучили программы соперников.

- Эмин, о вас говорят, как об особенном человеке, практически феномене. Обычно дети из богатых семей не идут в этот опасный, тяжелый и изобилующий травмами вид спорта. Как вы попали в гимнастику?

- Я впервые слышу о том, что у меня богатая семья. Семья у меня самая обыкновенная. В секцию меня отвела мама, она очень любила гимнастику. Тогда в зал она привела сразу двоих своих сыновей, но мой брат через какое-то время ушел, а я остался. Мне нравится работать, и, если я начинаю что-то делать, я всегда должен довести дело до конца.

- И вам никогда не случалось совершать опрометчивых поступков?

- Нет. Никогда. Я все держу под контролем.

- В том числе и себя?

- Прежде всего - себя.

- Интересно, Эмин, а вот кого бы вы назвали самым интересным, самым неординарным гимнастом современности?

- Японца Кохеи Учимуру. По-моему, он просто спустился с небес. Таких гимнастов как он, я еще не встречал, гениальный человек. В чем заключается его гениальность? Это загадка, что-то непостижимое. Если бы мы знали, то были бы как он…

- Есть ли смысл сравнивать его с гениями прошлого – семикратными олимпийскими чемпионами Чукариным, Шахлиным или Адриановым?

- Гимнастика с тех пор заметно изменилась, стала намного сложнее, но сравнивать все-таки можно.

- После травм иногда возникает страх. У вас появился страх перед снарядами?

- Бесстрашными бывают только дураки. Я немного боюсь за свое тело, это нормально после травмы, а страха перед снарядами у меня нет. Как было все в голове, так и осталось…