Капитан сборной Азербайджана во время авиакатастрофы находился в аэропорту Актау

Капитан сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли во время авиакатастрофы находился в аэропорту Актау.

Капитан сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли во время авиакатастрофы находился в аэропорту Актау.

Об этом Report сообщил сам 33-летний вратарь.

Он стал свидетелем трагического происшествия, когда направлялся в аэропорт Актау, чтобы вернуться в Астану вместе с игроками казахстанского клуба "Астана".

"Мы поехали в город Актау на матчи Кубка Казахстана. По возвращении в аэропорт мы вместе с игроками клуба "Астана" стали свидетелями крушения самолета AZAL. В связи с инцидентом наш рейс в Астану задержался на 4 часа", - сказал он.

Отметим, что 25 декабря принадлежащий авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и разбился близ города. Причины аварии выясняются. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В авиакатастрофе выжили 32 человека.