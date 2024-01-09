Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев пропустит чемпионат Европы в Румынии.

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев пропустит чемпионат Европы в Румынии.

Об этом Report сообщил трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев.

32-летний спортсмен заявил, что не будет участвовать на предстоящем 10-14 января в Хорватии турнире Zagreb Open и чемпионате Европы, который пройдет в Бухаресте 12-18 февраля.

Спортсмен объяснил это желанием подготовиться к Европейскому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Баку в апреле.

"Моя главная цель - выиграть лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Поэтому я тщательно готовлюсь к отборочному турниру", - сказал Алиев.

Отметим, что 5-7 апреля в Баку пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир.