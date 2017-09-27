Кандидатура Чингиза Гусейнзаде вновь выдвинута в исполком Европейских олимпийских комитетов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На должность президента Европейских олимпийских комитетов (EOC) выдвинута кандидатура только одного человека.

Как сообщает Report, это ныне исполняющий полномочия руководителя EOC, словенец Янез Косиянчич.

Выборы состоятся в рамках предстоящей 24-25 ноября в столице Хорватии Загребе Генассамблеи структуры. Еще одну крупную структуру в Европе - УЕФА также возглавляет словенец. Это - Александер Чеферин.

На заседании также будут избраны вице-президент EOC, генсек и казначей. Что же касается выборов в Исполком, на 13 мест претендуют 23 человека, среди которых также вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. В случае избрания, Ч.Гусейнзаде продолжит деятельность и в очередной срок. Он является членом Исполнительного комитета с 2013 года.

Отметим, что предыдущий президент EOC Патрик Хикки был арестован по подозрению в незаконной продаже билетов на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. В его отношении также выдвинуто обвинение в краже, отмывании денег и уклонении от налогов. В декабре прошлого года ирландскому функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться на родину. Суд по делу 72-летнего Патрика Хикки начнется 29 ноября.